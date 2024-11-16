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TRT Haber 16.11.2024 21:00

Hakan Fidan Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Marmara Diplomasi Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı.

Hakan Fidan Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlerin küresel ve bölgesel meseleleri tartıştığı, sorunlara çözüm aradığı Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı.

 

Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'ndan ilham alınarak düzenlenen ve müzakerelerin 3 dilde yapıldığı bu etkinliğin gençlerin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı:

"Böyle değerli girişimleri desteklemekten ve gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç arkadaşlarıma çalışmalarında üstün başarı diliyorum."

Hakan Fidan Marmara Diplomasi Forumu'na katıldı

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Antalya Diplomasi Forumu Hakan Fidan Antalya Dışişleri Bakanlığı
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