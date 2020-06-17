Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiğini, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Kahraman Komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.#MSB #TSK #PençeKaplan pic.twitter.com/rO9aepwSAP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuyla ilgili videolu bir açıklama paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor."

Paylaşımda, terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler ile silah, örgüte ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerine de yer verildi.

Irak'ın kuzeyine kara harekatı

Mehmetçik bu kez terör yuvası Haftanin'de. Önce Irak'ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Şimdi de teröristlere "kaplan pençesi" vuruluyor.

Talimat verildi, Pençe-Kaplan Operasyonu ile tüm harekat alanı ateş altına alındı. Yerli obüsler Fırtına ve çok namlulu roketatarlar ile hedefler tam isabetle vuruldu.

[Fotoğraf: MSB]

Bölge yapılan atışlarla yumuşatıldı, hava hücum harekatına geçildi. F-16'lar, SİHA'lar ve ATAK helikopterleri hedefleri bombaladı.

Ardından komandolar ilerlemeye başladı. Bir yandan sızma harekatı gerçekleştirildi, diğer yandan komando birlikleri helikopterle bölgeye indi. Mehmetçik belirlenen hedeflere tek tek girmeye başladı.