Koronavirüs, salgının ilk haftalarında İstanbul'da yoğunlaştı. Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 60'ı, bazı dönemlerde ise yüzde 65'i İstanbul'da görüldü. Şu günlerde ise vaka yoğunluğunun Anadolu'ya kaydığı belirtiliyor.

Bu yoğunluk nedeniyle birçok kentte maske zorunlu hale getirildi, denetimler artırıldı.

Peki, vaka sayısının Anadolu'da artmasının nedeni ne?

Cevabı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul verdi.

“İstanbul'daki olguların o tespit edemediğimiz olguların olup da bizim bulamadığımız olguların hareket sınırlılığının kalkmasıyla beraber yani seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber Anadolu’ya yayılmasıydı. Bizim temel korkularımızdan biriydi sanırım bu böyle oluştu."

"Düğün ve taziyelerde kural ihlalleri vakaları artırıyor"

Tek neden hareketlilik de değil. Yeni normalin kurallarına yeterince uyulmaması, vakaların Anadolu'da artışına neden oluyor.

“Yeni olgulardaki en büyük sorun sosyal mesafeye uyulmaması toplu organizasyonların olmaya başlaması. Yani baktığımızda Diyarbakır olsun Van olsun yeni olguların artış nedeni temelde orada düzenlenen taziye ziyaretleri veya düğün dernek gibi bir takım toplu organizasyonlarda bu kurallara hiç uyulmaması ve oradaki bir tek pozitif insanın oradaki insanlara hastalığı yayması"

Uzmanlar önlemlere gereken özenin gösterilmemesi durumunda, virüsün yayılımının süreceği konusunda uyarıyor.