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Kayseri'de bir bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 22 daireli bir apartman, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşadığı 11 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanması kararını verdi.
Ekipler, karar üzerine 22 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.
Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Etiketler: koronavirüs kayseri il hıfzıssıhha kuruluSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:58
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