Kastamonu'da son bir haftada Devrekani, Daday, Taşköprü ilçeleri ile kent merkezine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşan ve kene ısırması nedeniyle hastaneye başvuranlardan 7'sine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.

Yapılan kontrollerin ardından 7 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, KKKA hastalığının Türkiye'de 2002 yılında tespit edildiğini söyledi.

Hastalığın 2008 yılında en yüksek düzeye ulaştığını anlatan Maşalacı, "2020 yılı hastalık sezonunun henüz erken dönemlerinde vaka sayılarında artış görülmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir husus. KKKA hastalığı etkeni virüs olan bir enfeksiyon hastalığı. Hasta insanların kanlarıyla kontrolsüz temas ile insandan insana hastalığın geçmesi de söz konusu" dedi.