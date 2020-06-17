Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere gittikleri Libya’da, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı.
Daha sonra Türk heyet, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 17:10
Son Haberler
- 17:10
- 17:15
- 16:56
- 16:52
- 16:46
Sıradaki Haber
CHP'de 37. Olağan Kurultay için hazırlıklar başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz