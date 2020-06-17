Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere gittikleri Libya’da, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı.

Daha sonra Türk heyet, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.