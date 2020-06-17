CHP'de Genel Merkez, 37'nci Olağan Kurultay için hazırlıklara başladı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen kurultayın, temmuz ayı sonunda yapılması planlanıyor ancak nerede ve nasıl yapılacağı hala netlik kazanmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "açık alan" uyarısının ardından, büyük kurultayın adresi için istişareler sürüyor.

Sağlık Bakanlığından gelecek uyarılar çerçevesinde yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha kurmayları ile süreci değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı'na, genel sekreter tarafından resmi bir yazı yazılmasına karar verildi. Bakanlıktan da kurultayın hangi şartlarda yapılabileceğine ilişkin cevap beklenecek. 37'nci Olağan Kurultay, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek uyarılar çerçevesinde yapılacak.

Kurultaya seyirci alınmayacak

Açık alanda yapılması öngörülen büyük kurultaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Büyük kurultayın yeri ve tarihi için gözler, hem bakanlıkla yürütülen görüşmelerde hem de Merkez Yönetim Kurulu'nda olacak.