İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütüne büyük darbe vuran Pençe-Kaplan Operasyonu ile konuşmasına başlayan Akşener, "Bütün Mehmetçiklerimizi cenabı hak korusun, ayaklarına taş değdirmesin. Cenabı hak ordumuzu Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin." dedi.

Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğini hatırlatan Akşener, "Tedbiri elden bırakmayalım" uyarısında bulundu. Akşener, "Tehlike geçmiş değil. Görüyoruz ki, ipin ucunu bıraktığımızda, risk çabucak artıyor. Sağlık bakanı ve bilim kurulu, tedirgin bir şekilde uyarıyor. Bu uyarılara uyalım ki, büyük bir mücadele veren sağlık ordumuzun emekleri boşa çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Küçük işletmeler ve esnaf için öneriler

Meral Akşener'in gündeminde virüsün ekonomiye etkileri de vardı. Küçük işletmeler ve esnaf için önerilerini sıralayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan başına 10 bin lira tutarında, en az bir yılı faizsiz ve ödemesi bir yıl sonra başlayacak şekilde, 36 aylık işletme kredisini, "can suyu" olarak verin. Nakit akışına destek olmak amacıyla Bağ-kur ödemelerine, en az 3 aylık muafiyet getirin, bu ödemeleri devlet yapsın."