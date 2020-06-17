Yüzbinlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyla medya hesabı Twitter'dan sınavlardaki maske kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, sınava girecek her öğrenci için okullara maske gönderildiğini belirtti.

Her öğrenci için okullara maske gönderildi.



Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız.



Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde “Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği” yönündedir.