Bakan Selçuk: Her öğrenci için okullara maske gönderildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınava girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini belirterek, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız" dedi.
Yüzbinlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyla medya hesabı Twitter'dan sınavlardaki maske kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, sınava girecek her öğrenci için okullara maske gönderildiğini belirtti.
Her öğrenci için okullara maske gönderildi.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 17, 2020
Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız.
Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde “Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği” yönündedir.
Maske esnekliğinin Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda uygulanacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" dedi.
Bakan Selçuk TRT Haber'de açıklamıştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Editörü programında sınav esnasında öğrencilerin sosyal mesafe kuralına da uyulmasıyla maskelerini çıkartabileceklerini açıklamıştı.
[LGS'de maske takılacak mı?] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartıp sınav esnasında maskesiz olarak devam edebilir. pic.twitter.com/mLEWyH2GUT— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2020
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