Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Masada iç ve dış politika

Görüşmede, Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, iç siyasetteki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durumla ilgili bilgi verdi.

Beştepe'deki görüşmede öncelikli gündem Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı oldu.

Libya'daki son durum ele alındı

Kritik öneme sahip bir diğer konu ise Libya'ydı. Türkiye, Libya'daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleri ile temas halinde. İki lider, Libya'daki krizi de gündemine aldı.

Siyasi partiler yasasındaki değişiklik, Ayasofya, koronavirüs

İç politikaya ilişkin başlıklar da Külliye'deki görüşmede değerlendirildi. İki lider, siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ayasofya'nın ibadete açılması konusu istişare edildi.

Görüşmede, 12 Temmuz'da yapılacak Meclis başkanlığı seçimi de gündemdeydi. Cumhur İttifakı adayının kim olacağı sorusu masaya yatırıldı.

Ve koronavirüs. Erdoğan ve Bahçeli, virüsle mücadelede Türkiye'deki son durumu görüştü. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için atılan adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.