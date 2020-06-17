Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 17 Haziran'da Türkiye'yi ikinci kez ziyaret edeceği belirtilmişti.

Bakanlık ziyaretin 19 Haziran 2020 Cuma gününe ertelendiğini açıkladı.

Görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin ele alınacağı COVID-19 salgınıyla mücadele ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edilmişti.