14 Haziran'da meydana gelen depremin merkez üssü Bingöl Karlıova'ydı. Depremin ardından artçı sarsıntılar hiç durmadı. 2 günde en büyüğü 5,6 olan 280'den fazla artçı deprem oldu.

1 korucunun şehit olduğu depremde yaralanan 35 kişiden 4'nün tedavisi hastanede sürüyor.

Depreminin ardından bölgede yaralar da bir bir sarılıyor. Mehmetçik ile AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri sahada 24 saat aralıksız çalışıyor.

Bingöl'de bin 621, Erzurum'da bin 680 çadırın kurulumu tamamlandı

Bingöl'de şu ana kadar bin 621, Erzurum'da da bin 680 çadır kuruldu. Hasar gören yollar da tek tek onarıldı.

Afetten etkilenen Erzurum'da 93 binanın ağır hasar gördüğü, 11 binanın da yıkıldığı açıklandı.

Türk Kızılay da ilk andan itibaren bölge halkının yanında. 20 bin kişilik sıcak yemek, 7 bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları eşliğinde depremzedelere psikososyal destek de veriliyor. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar yüzün üzerinde hane ziyaret edildi.