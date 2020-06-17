FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, örgütün kadın yapılanması da çökertildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Güncel hücre evleri tek tek tespit edildi

İddianamede, şüphelilerin dikkat çekmemek için alışveriş merkezi ya da kafe gibi kalabalık yerlerde küçük gruplar halinde haftalık toplantılar gerçekleştirdikleri belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri tek tek takibe aldı, İstanbul'daki güncel hücre evlerini de tek tek tespit etti.

Örgüt, kopmaların önüne geçmeye çalışıyor

Yapılan aramalarda "F" serisi dolarlar, bir miktar döviz, dijital materyaller ve üzerinde 'Adak' yazılı para zarflarının konulduğu hediye paketleri ele geçirildi.

İddianamede, söz konusu hediye paketlerinin cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine gönderilerek, örgüt içi kopmaların önüne geçilmeye çalışıldığı detayı da yer aldı.

Yabancı isimler adına çıkarılan operasyonel hatlar

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde örgüt içi haberleşme için uygulama mağazalarında bulunan ancak gizlilik seviyesi yüksek olan Signal isimli programı kullandıkları belirlendi. Bu program üzerinden örgüt üyelerine ev ayarlanması gibi konularda yazışmalar yapıldığı ortaya çıktı.

İddianamede, şahısların hatırlanması zor yabancı isimler adına çıkartılan 3-4 ayrı operasyon hat kullandıkları da vurgulandı. Gözaltına alınanların neredeyse tamamı suçlamaları reddetti. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz