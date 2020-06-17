Terör örgütü PKK'ya "Kartal Pençesi" vuran Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine kara harekatı başlattı. Komandolar Haftanin'de teröristlerin inlerine girdi. "Pençe Kaplan Operasyonu"nda belirlenen hedefler imha edildi. Kara harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de vurulan terör hedeflerinin yeni görüntülerini paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti." ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyine kara harekatı

Mehmetçik bu kez terör yuvası Haftanin'de. Önce Irak'ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Şimdi de teröristlere "kaplan pençesi" vuruluyor.

Talimat verildi, Pençe-Kaplan Operasyonu ile tüm harekat alanı ateş altına alındı. Yerli obüsler Fırtına ve çok namlulu roketatarlar ile hedefler tam isabetle vuruldu.

Bölge yapılan atışlarla yumuşatıldı, hava hücum harekatına geçildi. F-16'lar, SİHA'lar ve ATAK helikopterleri hedefleri bombaladı.

Ardından komandolar ilerlemeye başladı. Bir yandan sızma harekatı gerçekleştirildi, diğer yandan komando birlikleri helikopterle bölgeye indi. Mehmetçik belirlenen hedeflere tek tek girmeye başladı.

Operasyon, PKK'nın karakol ve üs bölgelerine yönelik artan saldırı girişimlerini engellemek amacıyla yapılıyor. Türkiye uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Sevk ve idaresi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da. Harekat merkezinde yanında komuta kademesiyle operasyonu anbean takip etti.