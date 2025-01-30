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Gündem
TRT Haber 30.01.2025 08:16

"Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

16 İlde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz-43” operasyonlarında; 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

"Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca; Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkâri Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında "Gürz-43" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlarda;  5 kg patlayıcı madde, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 adet el bombası, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet rpg-7 roketatar silahı, 1 adet m16 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 86 adet roketatar mühimmatı, 8 adet EYP düzeneği, 5 adet dürbün, 8 bin 903 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı “Terörsüz Türkiye” hedefimiz için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

 

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Ali Yerlikaya PKK/KCK ATAK Sosyal Medya Komando
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