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Gündem
TRT Haber 30.01.2025 06:54

İletişim Başkanlığı'ndan "Aile Yılı" için CİMER'e mesaj önerisi

2025 yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu özel yıl için, CİMER'i de projeye dahil etti. Başkanlık, "aile yılı" için hissedilen duygu ve düşüncelerin CİMER'E yazılmasını istedi.

İletişim Başkanlığı'ndan "Aile Yılı" için CİMER'e mesaj önerisi

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalı video yayınladı.

"2025 Aile Yılı"nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı hatırlatıldı. Bu özel yıl için, duygu ve düşüncelerin CİMER'e iletilmesi talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 'Aile Yılı' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 'Aile Yılı' ilan edildi

CİMER'e yazmak isteyenlerin ise, 'Yönetime katıl' bölümünden yazabileceği belirtildi.

Başkanlık ayrıca videoda, "Güçlü devletimizin ve milletimizin teminatı, aile kurumumuzu muhafaza etmek, yerini sağlamlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle icra edilecek programlara, görüşlerinizle katkı sağlayabilirsiniz" mesajını da paylaştı. 

 

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