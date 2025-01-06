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TRT Haber 06.01.2025 21:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 'Aile Yılı' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 'Aile Yılı' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla oluşturulan ‘Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu’ ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor.

9 Ocak’ta toplanması beklenen kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2025 yılında yapılacak çalışmalara değindi.

Erdoğan, küresel şer odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarının herkesin malumu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"LGBT meselesi, bugün ailenin varlığına yönelik en ciddi tehditlerin başında gelmektedir. 2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51 seviyesine gerilemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse bu durum, alarm vericidir, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir. Her fırsatta yaptığımız 'en az 3 çocuk' çağrısının ne kadar önemli olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz.

Toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 senesini Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacakları bir süreç olarak 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini bildirdi.

Vatandaşların, ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için Bakanlığın koordinasyonunda devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum."

ETİKETLER
Aile Recep Tayyip Erdoğan Mahinur Özdemir Göktaş
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