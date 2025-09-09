Gürsel Tekin: Tartışmaların parçası olmayacağız

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Anıtı'na gitti.

Tekin, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta ulu önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları, aynı zamanda 403 tane siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş, çoğunluğu faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetmiş Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımı, abilerimizi, yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Bugün çok önemli bir süreç. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir.

Geleneklerine uygun, kurallarına uygun, anayasasına uygun her türlü davranış içinde olacağız. Bu bizim temel görevimizdir. Bugün biz burada çelenk törenimizi yaptık.

Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. Bundan sonraki tartışmalarda özellikle işte binaydı, şuydu, buydu, oydu, bu tartışmaların hiçbirisinin parçası olmayacağız. Ben ve arkadaşlarım görevimiz gereği kısa süre içerisinde yapılması gereken ne varsa onları yapıp kamuoyunun önüne çıkıp, evet biz de partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik, görevimiz bitti, teşekkür edip diye edip deyip görevimize son vereceğiz.

Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, günü birbirimize laf yetiştirme günü değil. Gün Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, bütün çabamız bu olacak.

Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Sonra bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Ben, yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Sarıyer'e gideceğiz.