Gündem
TRT Haber 09.09.2025 09:00

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına 14 ilde operasyon

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına 14 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı olan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasında bulunan şahısların kullandığı operasyonel hatlar ile 2012-2014 arasında irtibat kurdukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri anlaşılan biri kamuda görevli 4 emniyet "mahrem imamı" ile 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

FETÖ İstanbul
Soykırımcı İsrail ordusu hapisteki Filistinlinin Batı Şeria'daki evini yıktı
