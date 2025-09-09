Açık 19.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.09.2025 09:09

Sarp ve Gürbulak'ta 2,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyar 741 milyon lira olan 757 kilogram likit metamfetamin ele geçirildi.

Sarp ve Gürbulak'ta 2,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında başarılı iki operasyona imza attı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince yürütülen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında operasyon düzenlendi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 741 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Operasyonlarla ilgili olarak Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gümrük Uyuşturucu Gümrük Muhafaza Ticaret Bakanlığı
