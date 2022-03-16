Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak'ta 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
12 Mart'ta Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan bir süre önce yurda giriş yapan ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü Ö.A, Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.
Ele geçirilen uyuşturucunun, yurtta bugüne kadar tek operasyonda yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olduğu belirtilmişti.
Etiketler: Ağrı Uyuşturucu
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