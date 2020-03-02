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Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ve jandarma ekibi sevk edildi.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.
Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 10:07
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