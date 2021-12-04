Güldal Akşit, 1960 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Çalışma hayatına avukat olarak başladı.

Güldal Akşit, Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıydı. Siyasete çok da uzak değildi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

İki dönem milletvekilliği yaptı

2002 genel seçimlerinde girdiği Meclis'te iki dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekilliği sıralarının ardından bakanlık koltuğuna oturdu. 58'inci hükümette Turizm Bakanı, 59'uncu hükümette önce Turizm Bakanı, daha sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 9 Nisan 2009 tarihinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçilen Güldal Akşit, iki yıl boyunca bu göreve kaldı. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulundu.

TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek

Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil AK Parti Genel Merkezi'nde de görevler üstlendi Akşit. Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2011- 2014 tarihleri arasında Kadın Kolları Başkanlığı yaptı.

Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Güldal Akşit, 61 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak.