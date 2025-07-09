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TRT Haber, AA 09.07.2025 09:39

Grok'a soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

Grok'a soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan "Grok" isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Erişim engeli ve içerik çıkarma kararları için başsavcılığın soruşturma açmasının zaruri olduğu, bu bağlamada suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.

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