Jandarma birlikleri hava destekli operasyonla 8 Mayıs'ta Mardin Nusaybin kırsalında 7 teröristi etkisiz hale getirmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Mardin eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500.000 TL’ye kadar ödülle gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP’nin imhası sırasında meydana gelen patlamada, 2 jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit olmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristin, bu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.