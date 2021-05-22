Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yollarının (THY) ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı’nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Havalimanında düzenlenen törene Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Büyükelçi Ekici, bugün tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini söyleyerek, "Ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları'nın Türkistan'a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu"

Türkistan’a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin THY olduğuna dikkat çeken Ekici, "İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum" yorumunu yaptı.

THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.

ABD'nin Newark kentine sefer başlatıldı

THY, yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferlerine başladı. THY, Newark'a 13 Haziran 2021 tarihine kadar, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran'dan itibaren ise haftanın her günü uçuşlar icra edilecek.

[Fotoğraf: AA]

New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibarıyla New York City'ye en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY'nin başlattığı seferlerle New York'a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlamış olacak.

Yolcular, Newark'a tüm vergiler dahil gidiş-geliş 655 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.