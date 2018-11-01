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Gri kategoride yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice-Türeli köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri kategoride yer alan İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

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Gri kategoride yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi

Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terörist, operasyon, gri kategori, Diyarbakır
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