  • 02 KASIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.516
    EURO 6.307
  • BIST 92387.41
    ALTIN 217.853
Buradasınız : » » Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice-Türeli köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri kategoride yer alan İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terörist, operasyon, gri kategori, Diyarbakır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER