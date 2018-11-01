Bakan Çavuşoğlu: Katar ile ilişkilerimiz mükemmel düzeyde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'daki temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede konuşan Çavuşoğlu, Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı'nın hazırlıklarını ele almak üzere Katar'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İkili ilişkileri daha üst seviyelere taşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının selamlarını getirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu ziyaretinde Katar'ın birçok alanda kendi kendine yeterli olabilmesi için ekonomisini çeşitlendirmeye başladığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Katar'ın başarılarının devamını dileyerek, Yüksek Stratejik Komite toplantıları vesilesiyle ilişkileri giderek daha üst seviyelere taşıdıklarına dikkati çekti.

"Daha yapacak çok çalışmamız, ulaşacak hedeflerimiz var"

Yüksek Stratejik Komite Toplantıları sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Daha yapacak çok çalışmamız, ulaşacak hedeflerimiz, kat etmemiz gereken mesafelerimiz var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu kapsamda iki ülkeden uzmanların daha önce ekim ayının başında Ankara'da bir araya gelerek çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

3 Yüksek Stratejik Komite toplantısında 40 anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu ziyareti vesilesiyle de Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısı'nın hazırlıklarını tamamlayacaklarına vurgu yaparak, bu süreçte yeni anlaşmalar imzalanacağını aktardı.

Önceki 3 Yüksek Stratejik Komite toplantısında 40 anlaşma imzaladıkları bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, bunların da uygulama safhasının gözden geçirileceğini belirtti. Çavuşoğlu, yeni anlaşmalar yapmak üzere Katar ile müzakereleri de tamamlayacaklarının altını çizdi.

"İkili ilişkilerimiz Allah'a şükür her alanda mükemmel düzeyde." diye konuşan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgesel konularda da Katar ile birlikte çalıştık. Görüşlerimiz örtüşüyor çünkü bizim amacımız bölgenin barışı, huzuru, istikrarı. Bölgesel gelişmeleri de bugün ve yarın sizlerle değerlendirme fırsatı bulduğum için ayrıca mutluyum."

"İlişkilerin daha da geliştirilmesi gerekiyor"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise iki dost ülke arasındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade ederek, Türkiye-Katar ilişkilerinin bu düzeye ulaşmasında iki ülke liderlerinin oynadığı role dikkati çekti.

"Bölgenin içinden geçtiği durum iki dost ülke arasındaki köklü olan bu ilişkilerin korunması ve daha da geliştirilmesini gerektiriyor." ifadesini kullanan Al Sani, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, yatırım ve diğer alanlardaki iş birliğinin güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.

Al Sani, stratejik ilişiklerin daha da geliştirilmesi için iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Orta Doğu’daki siyasi, ekonomik ve güvenlik tehlikeleri göz önünde bulundurulursa bu tehlikelerin üstesinden gelmek için iş birliğimizi sürdürmemiz önemli hale geliyor. Bölgedeki terörle mücadele konusunda ve çekişmelerin barışçıl yollarla çözülmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA