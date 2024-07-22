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Gündem
AA 22.07.2024 19:08

GÖKBEY’in Test Pilotu Ateş: Manevraları çok rahatlıkla icra edebiliyor

GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş, İngiltere'de ilk yurt dışı uçuş deneyiminin oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Seyircilerden bize gelen dönüşlerin de çok olumlu olduğunu gördük" dedi.

GÖKBEY’in Test Pilotu Ateş: Manevraları çok rahatlıkla icra edebiliyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY’in Test Pilotu Arif Ateş; havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, GÖKBEY'in ilk yurt dışı uçuş gösterisini gerçekleştirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Helikopterin uzun yıllardır testlerinin yapıldığını ve teslimatı öncesi tüm dünyaya bir tanıtım yapma fırsatı bulduklarını dile getiren Ateş, GÖKBEY’in yurt dışındaki ilk uçuş gösterisinin oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

GÖKBEY, İngiltere semalarında
GÖKBEY, İngiltere semalarında

Bu gösteri uçuşunda helikopterin özellikle uçuş karakteristiğini, performansını ve manevra kabiliyetlerini sergilediklerini aktaran Ateş, "Seyircilerden bize gelen dönüşlerin de çok olumlu olduğunu gördük" dedi.

Ateş, havacılık piyasasında artık yeni tasarım hava araçlarının çok az olduğunu ve TUSAŞ olarak çok şanslı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda havacılık dünyasına yeni bir prototip hava aracıyla katılıyoruz. Bu da GÖKBEY helikopterimiz. 6 tonluk bir helikopter ve bu helikopterle burada icra ettiğimiz uçuşlar bize son derece gurur veriyor. Daha önce ATAK helikopteriyle de bu fuara katılmıştık. ATAK'ın da uluslararası satışlarına başladık. İlk defa GÖKBEY helikopteriyle uluslararası havacılık camiasında gösterimizi icra ettik. Helikopterimizi de ilk defa gösterdik. Artık helikopterimiz teslimata hazır."

GÖKBEY’in Test Pilotu Ateş: Manevraları çok rahatlıkla icra edebiliyor

"Diğer rakipleriyle rekabet edebilecek bir ürün"

Helikopterin sivil ve askeri versiyonda üretilerek sertifikalandırıldığını anlatan Ateş, "Başlangıçta askeri platform olarak sertifikasyonunu tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki aylarda ilk teslimatı yapacağız. Şu anda toplam dört prototip helikopterimizle bin saatin üzerinde test uçuşları gerçekleştirdik. Bunu deniz seviyesinde, Ankara'da orta irtifada ve Doğu Anadolu'da yüksek irtifada yaptık. Bir helikopterimiz hala Erzurum'da test faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Helikopterin tüm zarfını açtık, helikopterin 20 bin fite kadar uçuş zarfı ve 4 saate yakın havada kalışı var. 750 kilometreye kadar menzili var. Dolayısıyla, diğer rakipleriyle kıyaslayacak olursak, oldukça rekabet edebilir bir ürün haline getirdik" diye konuştu.

Ateş, helikopterin testlerinin oldukça zorlu koşullarda yapıldığını dile getirerek, "Manevraları, bu helikopter çok rahatlıkla icra edebiliyor" dedi.

GÖKBEY'in hitap ettiği segmentin son derece yoğun kullanıldığını söyleyen Ateş, helikopterin personel taşıma, arama kurtarma ve ambulans faaliyetlerinde, Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol arama platformlarına ulaşım için offshore uçuşlarında, yangın söndürme faaliyetlerinde ve aynı zamanda sivil sektörde birçok alanda kullanılacağını söyledi.

Ateş, şehirler üzerinde emniyetle uçabilecek kabiliyete sahip olan helikopterin, tamamen yeni teknolojiyle donatıldığını aktardı.

Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TS1400'ü de değerlendiren Ateş, geçen yıl nisanda motorun ilk prototiplerini helikoptere entegre ederek uçuş gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Motorun oldukça başarılı olduğunu kaydeden Ateş, şu an için aksaklık olmaması adına mevcut motorla teslimata başlanacağını ancak yeni motorla da testlerin yapılacağını ve bundan sonraki teslimatların yerli motorla olacağını umut ettiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Gökbey İngiltere TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler Yerli Üretim
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