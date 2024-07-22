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Gündem
AA 22.07.2024 17:37

FETÖ'ye 16 ilde 'KISKAÇ' operasyonu: 73 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "KISKAÇ-23" operasyonlarında 73 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

FETÖ'ye 16 ilde 'KISKAÇ' operasyonu: 73 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye "Kıskaç-23" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında son 4 günde 73 kişi yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde emniyet gizli yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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