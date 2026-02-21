Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.02.2026 10:35

Gök Vatan'ın çelik kanadı KAAN'ın tarihi uçuşunun 2'nci yılı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşunun ikinci yıl dönümünü özel bir video kliple kutladı.

TUSAŞ’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, KAAN’ın Türk havacılık tarihindeki stratejik önemine vurgu yapılırken, projenin milletin azmi ve inancıyla vücut bulduğu ifade edildi.

Paylaşımda, KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği o tarihi günün, Türk milletinin iradesinin gökyüzüyle buluştuğu an olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Milli Muharip Uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı.

Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş’un hayali gerçek oldu

Açıklamada, KAAN’ın Türkiye’nin havacılık tarihindeki köklü mirasına da atıfta bulunuldu. Savunma sanayiinin öncü isimleri Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş’un ideallerinin bugün KAAN ile hayat bulduğu vurgulanarak, "Nuri Demirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır." denildi.

Teslimat için çalışmalar aralıksız sürüyor

TUSAŞ, "Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN’ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz." mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji projelerinden biri olan KAAN, radar görünürlüğü düşük, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş atış sistemleriyle Türk Hava Kuvvetleri’nin gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

ETİKETLER
TUSAŞ KAAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Bayraktar TB3, NATO'da Eurofighter'larla uçtu
11:08
TÜRKSAT'tan yayıncılar için afet kalkanı
10:59
Küresel uzay ekosistemi Antalya'da bir araya gelecek
10:52
Bakan Göktaş depremzede genç için kız istedi
10:44
OpenAI itiraf etti: Kanada’daki okul katliamcısını tespit ettik ama bildirmedik
10:26
Güneş patlamaları depremleri tetikliyor mu?
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
FOTO FOKUS
TUSAŞ'tan KAAN'ın ilk uçuş yıl dönümüne özel paylaşım
TUSAŞ'tan KAAN'ın ilk uçuş yıl dönümüne özel paylaşım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ