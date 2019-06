Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın kara safhası gerçekleştirildi.

Havadan ve karadan müdahale

Genelkurmay Başkanlığı koordinesindeki tatbikat, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra ediliyor. Tatbikatta Türkiye ve KKTC'den 198 personel icracı olarak yer alıyor.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, iki ülke arasındaki iş birliğinin her zaman devam edeceğine vurgu yaparak, "KKTC, Türkiye ile iş birliği, gönül ve emel birliği içinde her ortamda, gece ve gündüz kara sularında ya da uluslararası sularda her zaman arama kurtarma faaliyeti icra etmeye hazırdır" dedi.

İlk safhası karada yapıldı

Gerçeğini aratmayan tatbikatın kara safhasında senaryo gereği, İzmir-Ercan seferini yapan bir yolcu uçağı dağlık araziye düştü. Yardım çağrısında bulunan uçağa havadan ve karadan operasyon düzenlendi. KKTC ve Türk askerleri helikopterlerle bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

Yaralıların tahliyesi için önce uçakta çıkan yangın söndürüldü. Kazazedeler, askerlerin çalışmalarıyla uçaktan başarıyla tahliye edildi.

Tatbikat deniz safhasıyla devam edecek.

Kaynak: TRT Haber