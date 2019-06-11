CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili sandık görevlileri için seçmen listeleri hazırlattıklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, "23’ünde sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza broşür vereceğiz. O sandıkta oy kullananların isim listesini vereceğiz. Bakın bunlar oy kullanacak diyeceğiz. Seçmene imza attığı listeyi kontrol edin diyeceğiz. Her şeyi denetleyeceğiz, emin olun her şey çok güzel olacak." dedi.

Tatil için İstanbul dışına çıkan seçmenleri de uyaran Kılıçdaroğlu, "23’ünde hepimizin görevleri var. Tatile gidenlerin de bir an önce dönmeleri ve oylarını kullanmaları lazım." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber