Kahramanmaaş merkezli depremlerin ardından şehir merkezlerinde enkaz çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan afetzedelerin ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor.

Sağlık ihtiyaçlarına yönelik Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda şehrin farklı noktalarına konteyner eczaneler kuruldu. Bu tırlarda ihtiyaç sahiplerine diledikleri ilaçlar veriliyor.

"Yaralara merhem olmaya geldik"

Konya Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Mustafa Şeref Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Depremin yaşandığı bölgelerde sahra çadırları, gezici eczaneler oluşturduk. Bu eczanelerde tüm bölgelerden eczacılarımızla var gücümüzle halka birinci basamak sağlık görevlileri olarak yaralara merhem olmaya geldik.

Kahramanmaraş'ta Türk Eczacılar Birliği olarak 5 bölgede bulunuyoruz. 2 merkezde, 3 bölge ilçelerde kronik rahatsızlığı ola hastalarımız ilaçlarını göstererek ücretsiz bu ilaçlara erişebiliyorlar." ifadelerini kullandı.