EGM asayiş suçlarına karşı önlemini alıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 bin 243 personelle deprem bölgesinde görev başında. Polisler, işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerini alıyor.
Depremin etkilediği illerde işlenebilecek muhtemel suçlara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü teyakkuzda.
EGM'nin Twitter hesabından polislerin devriye gezdiği görüntüleri paylaştı.
Paylaşımda, "21 bin 547'si takviye olmak üzere toplam 73 bin 243 personelimizle deprem bölgesinde 7/24 sahadayız, görev başındayız. Arama-kurtarma çalışmalarının yanında can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerimizi de alıyoruz" denildi.
TEYAKKUZDAYIZ❗— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 12, 2023
2️⃣1️⃣.5️⃣4️⃣7️⃣'si takviye olmak üzere
toplam 7️⃣3️⃣.2️⃣4️⃣3️⃣ personelimizle deprem bölgesinde 7/24 sahadayız, görev başındayız.
Arama-kurtarma çalışmalarının yanında can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerimizi de alıyoruz. pic.twitter.com/NpFLfXNcQY
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