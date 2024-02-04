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Gündem
AA 04.02.2024 14:08

Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 6 Şubat'a ertelendi. Gezeravcı, "Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" paylaşımı yaptı.

Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları söyledi:

"Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

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Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
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