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TRT Haber 04.02.2024 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık altyapısında lokomotif bir eseri daha şehre kazandırdık" dedi. Deprem bölgesinde yaralı hızla saracaklarını ifade eden Erdoğan, "Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır.

680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz. 

Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.

Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatadandaşımızı rahmetle yaad ediyorum. 14 milyonu insani etkileten asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutlarını teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

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