Gündem
TRT Haber 28.01.2026 14:07

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas’an ile görüştü.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yağılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas’an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

OKUMA LİSTESİ