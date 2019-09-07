Gündem
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü07 Eylül 2019 Cumartesi 18:39 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:56
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph F. Dunford ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Genelkurmay Başkanı Güler görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin bilinen görüş ve beklentilerini yineledi.
Güler görüşmede, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.
Kaynak: TRT Haber