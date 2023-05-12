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Gündem
AA 12.05.2023 17:46

Geçen yıl 2 milyonu aşkın bilgi edinme başvurusu yapıldı

Vatandaşlar, geçen yıl kamu kurum ve kuruluşlarına 2 milyon 82 bin 824 bilgi edinme başvurusunda bulundu. Başvurulardan 1 milyon 435 bin 82'si olumlu cevaplandı.

Geçen yıl 2 milyonu aşkın bilgi edinme başvurusu yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM), 2022 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre vatandaşlar, geçen yıl Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına 2 milyon 82 bin 824 bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Başvurulardan 1 milyon 435 bin 82'si olumlu cevaplanırken 212 bin 603'üne kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verildi. Başvurulardan 230 bin 84'ü ise reddedildi, bu kapsamda 844 kişi verilen cevaba karşı yargıya itiraz etti.

Başvuruların 4 bin 834'üne, gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlandı.

En fazla başvuru Kültür ve Turizm Bakanlığı'na

Kamu kurum ve kuruluşları, bilgi edinme taleplerini yüzde 76,22 oranında olumlu cevapladı. Olumsuz cevap verilen başvurular ise yüzde 12,22 oranında gerçekleşti.

Rapora göre, 2022'de en fazla bilgi edinme başvurusu alan kamu kurum ve kuruluşu 165 bin 234 ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olurken bunu 156 bin 50 ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 150 bin 809 ile Sağlık Bakanlığı, 127 bin 994 ile Adalet Bakanlığı, 117 bin 18 ile Yükseköğretim Kurulu izledi.

Ayrıca geçen yıl valiliklere toplam 726 bin 924, belediyelere ise 178 bin 386 başvuru gerçekleştirildi.

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