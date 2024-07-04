Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.07.2024 05:57

"Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin polisi yaraladığı" iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı, Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin bir polis memurunu yaraladığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin polisi yaraladığı" iddiası doğru değil
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Olayın Gaziantep Barak Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden kişiler ile sokaktaki bir grup arasında yaşanan tartışma ile başladığı belirtildi.

Olay yerine giden bir komiserin binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu yaralandığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Açıklamada olaya karışan her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu, sosyal medyadaki paylaşımların tamamen provokasyon içerdiği ifade edildi.

Bahse konu olayda 6 şüphelinin gözaltına alındığı da açıklandı. 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Gaziantep Dezenformasyon
Sıradaki Haber
Bakan Kurum başkanlığında "Çevre ve İklim Toplantısı" yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:11
İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 2 Filistinli öldü
06:10
Haiti'de son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda öldürüldü
06:08
Bursa'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
05:11
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır yandı
04:08
Bakan Kurum başkanlığında "Çevre ve İklim Toplantısı" yapıldı
02:23
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Tarihi mekanlar boş kaldı
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ