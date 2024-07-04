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Gündem
AA 04.07.2024 04:06

Bakan Kurum başkanlığında "Çevre ve İklim Toplantısı" yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler" ve "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefleri için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Bakan Kurum başkanlığında "Çevre ve İklim Toplantısı" yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatanın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlı olduklarının altını çizerek, iklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarını uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda "Çevre ve İklim Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini bildiren Kurum, geleceğin teminatı çocuklara güzel bir gelecek bırakacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum, başkanlığında gerçekleştirdikleri toplantı kapsamında, küresel bir modele dönüşen "Sıfır Atık Hareketi", iklim değişikliği, Depozito Yönetim Sistemi, denizlerdeki çevre denetimi, sera gazı emisyon azaltımı, uluslararası iklim müzakereleri, korunan alanlar, yeşil dönüşüm, bisiklet yolları, mikromobilite uygulamaları, ekolojik koridorları ve millet bahçelerinde gelinen son noktayı değerlendirdikleri bilgisini verdi.

Kurum, "İklim Dostu Çevreye Saygılı Şehirler için, 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimiz için gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği
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