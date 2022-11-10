57 yıllık ömrüne bir ulusun yeniden doğuşunu sığdırdı. Takvim yaprakları 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde genç Cumhuriyet en büyük acılarından birini yaşadı.

Vefat tebliğinin ardından tüm gazeteler acil baskıya geçti. "Kara haber" büyük bir matem ile Türkiye'ye duyuruldu.

"Reisi Cumhur Atatürk'ün umumi hallerindeki vehameti dün gece saat 24.00'te neşiredilen tebliğden sonra her an artarak bugün, 10 ikinci teşrin 1938 Perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir."

Tüm dünya Türk ulusunun kurtarıcısının vefatını bu haberle öğrendi. Bu bir cümle gazetelerin o tarihe kadar verdikleri en ağır ve en zor haberdi.

Cumhuriyet Gazetesi "Atatürkümüzü kaybettik" manşeti ile duyurdu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını. "Büyük Türk milleti her manası ile büyük evladı Atatürk'ün ölümü ile matem içindedir." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Gazetesi, "Sen Ölmezsin Atatürk" dediği manşetinde "Kurtardığın vatanın bağrında, bütün kurtardıklarının gönlünde yatıyorsun." sözleriyle yad etti.

Akşam Gazetesi'nde "Bütün Memleket Matem İçinde" manşetine yer verildi. Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözleri hatırlatıldı.

Türk Sözü Gazetesi, "Babamız öldü fakat on yedi milyonun içinde ebediyen yaşayacaktır." sözleriyle teselli etmeye çalıştı okuyucularını.

Ulus Gazetesi ise "Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk Milleti sen sağ ol." sözlerini manşetine taşıdı.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Ümit Gültekin