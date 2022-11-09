Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit'te 2 terörist teslim oldu
[MSB]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK’lı terörist “teslim ol” çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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