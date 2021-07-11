Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."