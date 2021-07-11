Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2021
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dqa8e6r4nu
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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