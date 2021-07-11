Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında soykırım kurbanları anıldı. Emine Erdoğan da anma mesajı paylaştı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı için paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Gözyaşları kurudu sanılırsa bilelim ki içe akıyordur. Srebrenitsa'da çiçekler 26 yıldır hüzün açıyor” ifadelerini kullandı.
Gözyaşları kurudu sanılırsa, bilelim ki içe akıyordur. #Srebrenitsa’da çiçekler 26 yıldır hüzün açıyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 11, 2021
Bu acılı günde, insanlığın ürettiği en büyük canilik olan soykırımla hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum. pic.twitter.com/zltVfJFCv8
Soykırım kurbanlarını rahmetle anarak ailelerin acılarını yürekten paylaştığını söyledi.
Etiketler: Bosna Hersek Emine Erdoğan Soykırım Srebrenitsa
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