Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, ilçedeki protokol üyelerinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Torunoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın, beraberindeki heyetle Anamur Ticaret ve Sanayi Odamızın daveti üzerine gıda ve tarım alanında, tarıma yönelik sanayilerde incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere 12-13 Temmuz'da ilçemizde planlanan programları, ilçe protokolünden 5 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, ileri bir tarihe ertelenmiştir."