Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Anamur programına koronavirüs engeli
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yarın için planlanan Mersin'in Anamur ilçesindeki programı, protokol üyelerinden bazılarının COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu ileri bir tarihe ertelendi.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, ilçedeki protokol üyelerinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Torunoğlu, şu açıklamayı yaptı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın, beraberindeki heyetle Anamur Ticaret ve Sanayi Odamızın daveti üzerine gıda ve tarım alanında, tarıma yönelik sanayilerde incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere 12-13 Temmuz'da ilçemizde planlanan programları, ilçe protokolünden 5 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Etiketler: Ersin Tatar KKTC
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz