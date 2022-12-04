Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve zincir bir marketin CEO'luğunu yapan Galip Aykaç'ın ismi bir süredir gündemdeydi.

Göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden bu yana iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aykaç, Yönetim Kurulu’na ilettiği dilekçe ile istifasını sundu.