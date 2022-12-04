Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galip Aykaç istifa etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve zincir bir marketin CEO'luğunu yapan Galip Aykaç'ın ismi bir süredir gündemdeydi.
Göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden bu yana iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aykaç, Yönetim Kurulu’na ilettiği dilekçe ile istifasını sundu.
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