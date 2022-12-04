Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK KKTC semalarında
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız'a" ifadesi kullanıldı.
Videoda, SOLOTÜRK'ün Girne, Akdeniz ve Beşparmak Dağları semalarında yaptığı uçuştan kokpit görüntüleri yer aldı.
Etiketler: KKTC Milli Savunma Bakanlığı
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